В Азербайджане создана лаборатория моделирования кибератак

БАКУ/Trend/ - При информационно-вычислительном центре Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана создана лаборатория моделирования кибератак.

Как сообщили в пятницу Trend в ведомстве, в лаборатории будут изучаться процессы, связанные с кибербезопасностью и предприниматься меры против возможных кибератак.

«В лаборатории будут изучаться процессы, связанные с кибербезопасностью, подготавливаться специалисты этого сектора, а также будут проводиться меры против возможных кибератак. Также планируется проведение работ по выявлению пробелов в системах, оказанию услуг по аудиту и безопасности. Кроме того, будут осуществляться регулярные имитационные атаки со стороны экспертов», – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в подготовке специалистов по кибербезопасности одну из важнейших ролей играет приобретение навыков организации имитационных атак.

«Это позволит специалистам точно изучить технику возникновения атаки, выявить пробелы в тестируемых системах и своевременно устранить недостатки. Лаборатория, построенная на облачной инфраструктуре, обеспечит полностью изолированную среду и позволит вносить изменения в инфраструктуру в более короткие сроки.

Для подготовки кадров в области кибербезопасности в лаборатории регулярно будут проводиться программы стажировок. Кандидаты будут выполнять различные задачи, в том числе участвовать в имитации атак», – подчеркнули в Минсвязи.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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