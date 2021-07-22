Clubhouse открыла доступ к соцсети для пользователей без приглашений

Социальная сеть Clubhouse предоставила всем желающим возможность присоединиться к использованию сервиса без получения приглашений от зарегистрированных пользователей. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте социальной сети в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы устранили нашу систему списков ожидания, чтобы каждый мог присоединиться", - говорится в заявлении.

Ранее пользователи могли присоединиться к соцсети только по приглашению. Отмечается, что социальная сеть будет теперь доступна не только пользователям iOS, но и Android. Обновления вступают в силу со дня публикации релиза.

В пресс-релизе указано, что за время существования социальной сети ее команда выросла с восьми человек до 58, а число создаваемых комнат ежедневно достигает полумиллиона.

Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры.