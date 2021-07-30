В McAfee назвали стоимость сделки по продаже подразделения защиты корпоративного бизнеса
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Бакинский ветер и земля обратились к людям... Представители Азербайджана стали лауреатами "Балтийского Гамаюна"
С глубоким чувством печали и сожаления восприняла известия о последствиях страшных пожаров, вспыхнувших в регионах Турции (ФОТО)
В МИД России выразили серьезную обеспокоенность недавними вооруженными инцидентами на армяно-азербайджанской границе
Более 46% грузоперевозок Азербайджана посредством системы "единое окно" пришлись на воздушный транспорт
Волатильность цен на нефть никоим образом не может влиять на курс нацвалюты Азербайджана - глава Центробанка
Восстановление темпов роста экономики сопровождается улучшением международных рейтингов Азербайджана - Эльман Рустамов
В Турцию будут отправлены личный состав МЧС из 500 человек и вертолеты для тушения лесных пожаров - Али Асадов
Подготовлена книга «Летопись Победы», посвященная славной победе Азербайджана во Второй Карабахской войне
Министр обороны Азербайджана ознакомился с ходом курсов повышения квалификации офицерского состава (ФОТО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в братскую Турцию будут отправлены бригады помощи – Хикмет Гаджиев
В Азербайджане выявлены незаконные действия должностных лиц, подделывавших справки о сдаче теста на COVİD-19
«Лаборатория Касперского»: благодаря инициативе No More Ransom пользователи уберегли более 900 млн долларов США от программ-вымогателей