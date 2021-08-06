Телеканал CNN уволил троих сотрудников из-за посещения офиса без вакцинации

Телеканал CNN разорвал контракты с тремя своими сотрудниками, которые посетили офис, не пройдя вакцинацию от коронавируса, чего с недавнего времени требуют внутренние правила компании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журналист телеканала Оливер Дарси.

"На прошлой неделе мы узнали о том, что три сотрудника приходили в офис, не пройдя вакцинацию. Все трое были уволены. Хочу дать ясно понять, что мы проводим политику нулевой терпимости по этому вопросу", - привел Дарси в "Твиттере" фрагмент из внутреннего письма президента CNN Джеффа Цукера для работников телеканала.

Помимо этого президент CNN сообщил, что откладывает намеченное на 7 сентября возвращение к офисному режиму работы, теперь руководство телеканала планирует сделать это в середине октября.