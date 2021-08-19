В Азербайджане стремительно развивается применение цифровых облачных услуг - минсвязи
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стремительно развивается применение цифровых облачных услуг во всех сферах, сказали Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.
По данным ведомства, эта тенденция прослеживается не только в Азербайджане, но и на глобальном уровне.
В министерстве подчеркнули, что количество сфер, где применяется цифровизация, стремительно растет.
"В качестве примера можно привести сектор информационных технологий, транспорт, туризм, нефть и газ, коммунальные услуги, связь, сельское хозяйство, образование и здравоохранение", - добавили в ведомстве.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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