В Азербайджане стремительно развивается применение цифровых облачных услуг - минсвязи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стремительно развивается применение цифровых облачных услуг во всех сферах, сказали Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

По данным ведомства, эта тенденция прослеживается не только в Азербайджане, но и на глобальном уровне.

В министерстве подчеркнули, что количество сфер, где применяется цифровизация, стремительно растет.

"В качестве примера можно привести сектор информационных технологий, транспорт, туризм, нефть и газ, коммунальные услуги, связь, сельское хозяйство, образование и здравоохранение", - добавили в ведомстве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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