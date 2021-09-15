Осенняя кампания от “CityNet" (ФОТО)

Компания CityNet, интернет-провайдер с высокоскоростным интернетом и высококачественными услугами IPTV (телевидение по интернет-протоколу), запустил выгодную осеннюю кампанию.

Абоненты, подключающиеся к любому из тарифных планов интернета, предоставляемых компанией, и оплачивающие абонентскую плату за 1 месяц, бесплатно получат в пользование в течение периода подписки интернет-роутер. Абонентам, которые выбирают услугу Интернет + IPTV, подключаются к одному из тарифных планов и оплачивают абонентскую плату за 1 месяц, в течение периода подписки бесплатно предоставляются Интернет-роутер и TV Box. Кампания, запущенная в этом месяце, продлится до конца года.

Компания предлагает абонентам выгодные тарифные планы. Первоначальный тарифный план на 36 Мбит/с составляет 18 манатов, а начальный тарифный план на Интернет + IPTV (40 Мбит/с + 240 цифровых телеканалов) - 29 манатов.

В настоящее время интернет-провайдер CityNet предоставляет в Баку высокоскоростной фиксированный интернет и цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 40 каналов HD) по технологии FTTB (Fiber to the Building – оптика до здания).

Благодаря устойчивой и диверсифицированной сети, основанной на передовых оптоволоконных технологиях, компания покрывает большую часть Баку. Услуга установки предоставляется абонентам в течение 24 часов. Абоненты могут проверить наличие услуги по любому адресу на сайте компании.

По вопросам подключения, новых кампаний, а также технической поддержки достаточно обращаться по телефонам *1177 и (012)5377777. Чтобы подключиться к услугам провайдера СityNet, достаточно позвонить в Колл-центр и оформить заказ.

Более подробную информацию о компании можно найти на официальном сайте www.citynet.az.