ООО Aztelekom и Baktelecom снизили стоимость интернет-услуг

ИКТ 21 сентября 2021 17:15 (UTC+04:00)
ООО Aztelekom и Baktelecom снизили стоимость интернет-услуг

БАКУ /Trend/ - ООО Aztelekom и Baktelecom при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана внесли изменения в свои интернет-пакеты.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство, изменения связаны с расширением аудитории пользователей информационными технологиями и удовлетворением спроса на телекоммуникационные услуги.

"Согласно новым тарифам, для абонентов в рамках технологии ADSL была увеличена скорость передачи данных, а ежемесячная абонентская плата - снижена на 35 процентов", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что изменены тарифы на услуги, предоставляемые по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network).

Отметим, что стоимость интернет-услуг ООО Aztelekom и Baktelecom по ADSL варьируется от 13 до 19 манатов в месяц: 13 манатов (4 Мбит/с), 16 манатов (7 Мбит/с) и 19 манатов (10 Мбит/с). Подключение - бесплатное.

Стоимость аналогичной услуги по технологии GPON варьируется от 18 до 45 манатов (скорость передачи данных - от 30 до 100 Мбит/с).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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