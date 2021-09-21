В работе Twitter и Instagram произошел сбой

Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter и приложения для обмена фотографиями Instagram наблюдается в ряде стран мира. Об этом свидетельствует информация сайта Downdetector, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

О неполадках сообщают в основном пользователи США, при этом сбои Twitter отмечаются также в Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах.

В работе Twitter 61% пользователей обратили внимание в основном на сбои в работе сайта, около 28% — на проблемы, возникающие с приложением. На соединение с сервером пожаловались 11%.

46% пользователей Instagram отмечают проблемы в работе приложения, 24% — обратили внимание на неполадки с работой сайта, на отсутствие возможности публиковать комментарии пожаловались 24%.