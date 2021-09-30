Alibaba перестанет помогать добытчикам криптовалют

На сайте китайского техногиганта Alibaba появилась информация, что с 8 октября ее платформы электронной коммерции запретят продажу оборудования для майнинга криптовалют, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru". Кроме того, на сайте больше не будут доступны программное обеспечение и обучающие материалы, помогающие добытчикам в производстве цифровых денег.

На сайте указали, что запрет распространится на все устройства и учебные пособия, связанные с майнингом Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin и других криптовалют. Свое решение Alibaba объяснила решением Китая запретить цифровые деньги на территории страны, так как криптовалюта провоцирует «финансовые риски» в экономике государства. 24 сентября Народный банк Китая (аналог ЦБ) заявил, что услуги по торговле, сопоставлению заказов (сопоставление заявок на покупку и продажу ценных бумаг на фондовом рынке), выпуску токенов и деривативов (договоров о будущей цене) для криптовалют строго запрещены.

Alibaba пообещала, что будет отслеживать законодательные изменения, касающиеся крипторынка, в каждой стране и соответствующим образом корректировать «политику контроля» на своих платформах. Компания также предупредила, что за намеренное уклонение от правил, искажение информации о продукте и размещение товаров в ненадлежащих категориях продавцы будут наказаны штрафами или удалением их товаров с сайта. Alibaba также пригрозила нарушителям списанием баллов, ограничением использования функций сайта и закрытием учетных записей.

Еще до запрета всей криптовалютной деятельности на территории страны власти Китая открыли охоту на «подпольных» майнеров криптовалюты, которые выдают себя за специалистов по обработке и хранению данных. Администрация одной из крупных провинций заявила, что рост потребления энергии, связанный с работой криптоферм, не соответствует целям Китая по сокращению выбросов.

Вместе с тем, КНР приказала заблокировать популярные сервисы для отслеживания информации о цифровых валютах. Кроме того, крупнейшие мировые криптобиржи учли требования китайских регуляторов и закрыли гражданам страны доступ к созданию новых учетных записей на своих сайтах.