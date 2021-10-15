«Лаборатория Касперского»: почти в трети случаев кибербуллинга человек лично знаком с обидчиками

ИКТ 15 октября 2021 13:36 (UTC+04:00)
«Лаборатория Касперского»: почти в трети случаев кибербуллинга человек лично знаком с обидчиками

БАКУ/Trend/ - Согласно новому опросу «Лаборатории Касперского»*, больше трети (38%) из респондентов, которые сталкивались с кибербуллингом**, получали оскорбительные сообщения в личных сообщениях, 24% видели неприятные посты о себе, а почти треть (31%) читали неприятные комментарии под своими фото. Зачастую травлю организовывают посторонние люди (39%), но примерно в трети случаев (31%) люди сталкивались с агрессией и преследованием со стороны тех, кого знают лично.

В 38% случаев пользователи просто игнорируют оскорбительные сообщения. Почти в половине случаев (47%) они блокируют агрессоров, например добавляют их в чёрный список. Каждый третий удаляет неприятные сообщения, и столько же сообщают о нападках администраторам социальной сети.

«Отвечать на травлю в интернете — не лучшее решение ни для взрослых, ни для детей. Это подтверждают и данные нашего опроса: 28% тех, кто всё же вступил в диалог с агрессором, отметили, что буллинг продолжился, а 26% — что стало даже хуже. Если вы столкнулись с кибербуллингом, постарайтесь не реагировать на него, поскольку безразличие — самый верный способ свести травлю на нет, добавьте обидчиков в чёрный список в соцсети или чате. Если игнорировать травлю сложно, например, когда она исходит от знакомых людей, мнение которых действительно важно, стоит искать поддержку среди близких и друзей. Не замалчивайте проблему, при необходимости обратитесь за помощью к специалистам. Если речь идёт об угрозе жизни или здоровью, обратитесь к администраторам социальной сети и в правоохранительные органы», — комментирует Мария Наместникова, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

* Опрос проведён компанией Opinium по заказу «Лаборатории Касперского» в 2021 году. Опрос проводился в 25 странах среди более чем 15 тысяч человек.

** Кибербуллинг — травля в интернете.

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