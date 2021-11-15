Фотографии, сделанные в Карабахе, принадлежат новой рекламе Bakcell (ФОТО/ВИДЕО)

ИКТ 15 ноября 2021 14:25 (UTC+04:00)
Фотографии, сделанные в Карабахе, принадлежат новой рекламе Bakcell (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Ранее в соцсетях и на новостных порталах были распространены интересные фотографии со съемок проходящих на легендарной Джыдыр дюзю в Шуше и в Международном аэропорту Физули.

Как оказалось, на освобожденных территориях проходили съемки нового рекламного ролика Bakcell. По сообщению компании, новое видео посвящено превосходству сети Bakcell.

Самая быстрая мобильная сеть в Азербайджане теперь доступна и на наших освобожденных от оккупации землях. Bakcell продолжит реализацию масштабных работ, направленных на дальнейшее расширение покрытия своей сети и предоставление качественных услуг в Карабахе.

Следует отметить, что в 2021 году компания Ookla® в очередной раз назвала Bakcell «Самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане». Сегодня, сеть Bakcell, насчитывающая более 8700 базовых станций, охватывает 99,9% населения и 92,4% территории Азербайджана.

Воспользуйтесь ссылкой ниже, чтобы посмотреть новый рекламный ролик Bakcell:

Фотографии, сделанные в Карабахе, принадлежат новой рекламе Bakcell (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Фотографии, сделанные в Карабахе, принадлежат новой рекламе Bakcell (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Фотографии, сделанные в Карабахе, принадлежат новой рекламе Bakcell (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Фотографии, сделанные в Карабахе, принадлежат новой рекламе Bakcell (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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