В Азербайджане завершают разработку электронной подписи нового поколения

БАКУ /Trend/ - Информационно-вычислительный центр при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана завершает технические работы по проекту электронной подписи (ЭП) нового поколения, сообщили в четверг Trend в министерстве.

По данным ведомства, в настоящее время ведутся работы по интеграции новой электронной подписи в системы учреждений.

"Новая ЭП применима в таких сферах, как банковские и небанковские, а также страховые организации, при использовании услуг мобильных операторов, интернет-провайдеров, услуг службы ASAN и ряде других. В новую подпись внедрена технология распознавания лиц и "открытого ключа" (для шифрования используется один ключ, а для расшифровывания - другой). Таким образом, отсканировав лицо через соответствующее мобильное приложение, пользователю выдается сертификат подписи, в случае несоответствия лица с данными по удостоверению личности на запрос дается ответ об отказе", - сказали в министерстве.

Кроме того, было отмечено, что электронная подпись нового поколения имеет ряд преимуществ.

"Это снижение финансовых затрат, обеспечение безопасности проведения операций, сокращение времени предоставления услуги и сбора документов, автоматическое архивирование. Также новый продукт может быть интегрирован в любое устройство, а автоматизированный процесс позволяет проводить быстрое и любое количество подписей", - подчеркнули в министерстве.

Было отмечено, что запуск этого проекта позволит предотвратить мошенничество в области документооборота.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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