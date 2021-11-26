Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи

ИКТ 26 ноября 2021 19:15 (UTC+04:00)
Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи

БАКУ/Trend/ - Благодаря своей стратегии клиентоориентированности, предоставлению индивидуальных предложений каждому абоненту, постоянному расширению зоны действия сети, качеству интернет услуг, абонентская база Nar, за последние 9 месяцев, увеличилась. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года активная абонентская база увеличилась на 5%.

Тарифы, сформированные Nar в соответствии с требованиями каждой группы абонентов, также были высоко оценены пользователями. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пользователей тарифных планов «FULL», «CavanNar» и «Unikal» увеличилось в среднем на 23%.

«Одна из наших основных целей будучи Nar - поддерживать высокое качество, которое мы представляем для наших клиентов. Этот подход проявляется в продуктах, которые мы предлагаем для разных групп клиентов, а также в улучшении качества обслуживания клиентов, которое мы предоставляем посредством различных каналов. В результате такого комплексного подхода мы наблюдаем динамичный рост нашей абонентской базы и третий год подряд удерживаем лидерство по индексу лояльности клиентов», - сказал генеральный директор Azerfon, Гуннар Панке.

Отметим, что на индекс лояльности клиентов влияют многие факторы, такие как качество мобильного интернета, доступные тарифы и качественная сеть. Согласно опросу, проведенному независимой исследовательской компанией, наблюдается рост положительного пользовательского опыта в использовании мобильного интернета среди абонентов Nar на 27%.

В течение отчетного периода Nar представил новую концепцию в своих магазинах, чтобы обеспечить своим клиентам высококлассное обслуживание, оставаясь при этом верным своим ценностям клиентоориентированности и постоянного совершенствования. Стоит отметить, что мобильный оператор предоставил более 20 обновленных центров обслуживания как в столице так и в регионах.

Nar продолжает предоставлять своим абонентам высококачественное и оперативное обслуживание посредством службы поддержки, мобильного приложения «Nar+» и социальных сетей. Таким образом, за последние 9 месяцев в соцсети мобильного оператора поступило более 45000 звонков, на которые ответили в среднем за 6 минут. Из более чем 1 миллиона запросов, поступивших в службу поддержки, 93% были решены с первого звонка. Приложение «Nar+», которое позволяет совершать многие важные операции за доли секунд, стало самым посещаемым каналом обслуживания абонентов. Таким образом, в течение третьего квартала доступ к «Nar+» получили более 8 миллионов абонентов.

В течение последних 9 месяцев Nar продолжал успешно реализовывать социальные проекты, направленные на улучшение благосостояния различных целевых групп в рамках своей стратегии КСО. Так, за отчетный период мобильный оператор инвестировал более 750 тысяч манатов в социальные проекты, включая проекты направленные на поддержку участников Отечественной войны и семей шехидов.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.

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