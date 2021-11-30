Доходы ОАО «Азеркосмос» от экспорта услуг достигают $40 млн
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В Госкомтаможни Азербайджана прокомментировали сообщения о снижении лимита в 300$ на заказы из-за рубежа
Alliance Logistics о потенциале Зангезурского коридора в сфере увеличения транзита грузов через Азербайджан
ЕС считает чрезвычайно важным сотрудничество с такими партнерами, как Азербайджан - глава представительства (ФОТО)
Состоялась премьера фильма о Мир Надире Зейналове: Один день из жизни… за несколько месяцев до кончины... (ФОТО)
Государственное агентство по профессиональному образованию и компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании