Фидан Гусейнова завоевала серебряную медаль на международной олимпиаде по Информатике

БАКУ/Trend/ - Ученица из Азербайджана, подготовившаяся к олимпиаде при поддержке Azercell, продемонстрировала высокие результаты

Азербайджанские школьники в очередной раз достигли успеха на международном соревновании по знаниям. Так, ученица 10-го класса школы-лицея Гянджи с физико-математическим уклоном, находящегося под непосредственным руководством министерства Образования, Фидан Гусейнова заработала серебряную медаль на 13-ом Международном осеннем турнире по информатике, проходящем в онлайн-формате в болгарском городе Шумен. К олимпиаде, проходившей с 24 по 29 ноября,присоединились 168 учеников младшей возрастной группы школ из 15 стран.

В победе азербайджанской школьницы есть и большая заслуга ООО “Azercell Teleсom”, которое всегда поддерживает проекты, нацеленные на развитие образования в нашей стране. Так, с 2017 года осуществляется процесс подготовки национальных команд к участию в Международных олимпиадах по информатике в рамках договора, подписанного между Институтом Образования Азербайджанской Республики и ООО “Azercell Telecom”. Талантливые ученики могут продемонстрировать свой научный потенциал, готовясь к Международным Олимпиадам по информатике в специализированных центрах, организованных Azercell.

Напомним, что с 2017 года при поддержке ООО “Azercell Telecom”, партнера Министерства Образования и команды Национальной Олимпиады, наши школьники выступая на международных олимпиадах и конкурсах, завоевали 26 медалей, из которых 1 золотая, 7 серебряных и 18 бронзовых.

Для более подробной информации обращайтесь по адресу [email protected]

ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером в отрасли мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. В настоящее время 5 млн абонентов выбирают Azercell. Доля рынка составляет 49%; охват территории страны: 94,25%; охват населения страны: 98,73%. Azercell – единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой присвоен Международный Platinum Сертификат “Investors In People” (Инвесторы в людей). Мобильный оператор единственный в стране получил Золотую награду в World’s Premier Business Award STEVIE в номинации “Коммуникационной компании года”. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, офисы Azercell Ekspres, услуги М2М, технология 4G, услуги мобильного и онлайн клиента, клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В рамках выставки Bakutel 2019 оператор мобильной связи впервые в Азербайджане провел испытания технологии 5G в пилотном режиме. Стремительно растущая сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть 4G Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.