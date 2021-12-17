AzInTelecom расширит сотрудничество со стартапами и акселерационными центрами Азербайджана

ИКТ 17 декабря 2021 18:45 (UTC+04:00)
AzInTelecom расширит сотрудничество со стартапами и акселерационными центрами Азербайджана

БАКУ /Trend/ - AzInTelecom при министерстве цифрового развития и транспорта планирует наладить сотрудничество со стартапами и акселерационными центрами, действующими в Азербайджане, сказали в пятницу Trend в AzInTelecom.

По данным источника, в рамках программы AZCLOUD ScaleUp для стартаперов открываются возможности бесплатно использовать облачный сервис компании.

"Кроме того, в рамках этой программы, охватывающей направления "Умная страна", AgroTech ("умные" агротехнологии), EdTech ("умные" технологии в секторе образования), Grintech ("зеленые технологии"), MedTech (инновации в медицине), GameTech (игровые технологии) и E-commerce (электронная коммерция) стартаперам будут предоставлены услуги компании стоимостью до пяти тысяч манатов", - сказали в компании.

Также сообщили, что целью программы AZCLOUD ScaleUp, реализуемой в партнерстве со стартапами, а также акселерационными центрами, является развитие этой экосистемы в Азербайджане и оказание поддержки успешным стартапам, находящимся в стадии инкубации.

Отметим, что в эту программу задействованы пять стартапов и акселерационных центров. Планируется наладить сотрудничество с другими стартапами и акселерационными центрами, действующими в Азербайджане.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

Twitter: agdzhaev

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