В работе Telegram произошел сбой
Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России в понедельник, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По состоянию на 21:20 (GMT+4) было зафиксировано 1 323 отчета о сбоях в работе соцсети.
Большинство сообщивших о проблемах (43%) жаловались на сбои в работе приложения, 38% - на проблемы с отправкой сообщений, 19% испытывали трудности с подключением сервера.
О неполадках в работе Telegram также сообщали пользователи в Украине.
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