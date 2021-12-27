В работе Telegram произошел сбой

Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России в понедельник, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 21:20 (GMT+4) было зафиксировано 1 323 отчета о сбоях в работе соцсети.

Большинство сообщивших о проблемах (43%) жаловались на сбои в работе приложения, 38% - на проблемы с отправкой сообщений, 19% испытывали трудности с подключением сервера.

О неполадках в работе Telegram также сообщали пользователи в Украине.