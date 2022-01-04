В работе Telegram произошел сбой
Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России во вторник, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По состоянию на 20:20 (GMT+4) было зафиксировано 486 отчетов о сбоях в работе мессенджера.
Большинство сообщивших о проблемах пользователей (50%) жаловались на сбои в работе приложения, 36% - на проблемы с подключением к серверу, 14% испытывали трудности при отправке сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.
О неполадках в работе Telegram сообщали также пользователи в Украине.
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