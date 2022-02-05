Apple представит новую версию бюджетного iPhone

Компания Apple готовится представить новые версии телефона iPhone SE и планшета iPad Air. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Как уточняет агентство, презентация обновленных девайсов состоится в начале марта текущего года. Вероятно, покажут новинки поклонникам Apple в онлайн-формате.

При этом Bloomberg не исключает, что демонстрацию гаджетов отложат в связи с проблемами с производствам или по другим причинам.

Новый смартфон станет обновленной версией бюджетного iPhone SE. Первая модель данного устройства вышла в 2016 году. Через 4 года, в 2020 году, состоялся релиз iPhone SE второго поколения.

Телефон третьего поколения оснастят поддержкой 5G. Кроме того, новая версия SE получит улучшенную камеру.

С точки зрения дизайна, по сравнению с предшествующими смартфонами, кардинальных изменений не предполагается.

Apple обновит и Pad Air. Планшет впервые вышел в 2013 году. Как и новый iPhone, планшет получит 5G.

Официального подтверждения о готовящейся презентации со стороны Apple пока нет.