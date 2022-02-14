В Азербайджане предложено создать Коммуникационный центр по борьбе с дезинформацией

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается создать Коммуникационный центр по борьбе с дезинформацией, в котором будут работать эксперты, журналисты-расследователи и медиа-аналитики.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Центра социальных исследований, депутат Милли Меджлиса (парламент) Захид Орудж.

Депутат заявил, что сегодня армяне, проигравшие в Отечественной войне, а также некоторые коррумпированные представители западных СМИ активизировали систематическую дезинформацию против Азербайджана.

«Информационное пространство является неотъемлемой частью нашего географического пространства. Информационная независимость является неотъемлемой частью нашего суверенитета, так же как и экономическая, и политическая свобода. Неслучайно Европейский союз принял и строго соблюдает десятки законов и программ для защиты своих около 500 миллионов граждан", - сказал Орудж.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)