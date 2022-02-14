Baktelecom опровергло распространившуюся в соцсетях информацию
БАКУ /Trend/ - ООО "Baktelecom" опровергло распространившуюся в соцсетях информацию о том, что якобы в связи с профилактическими работами в сети CDMA доступ в интернет будет приостановлен на неделю.
Как сообщили в понедельник Trend в Baktelecom, CDMA (Code Division Multiple Access) является услугой беспроводной телефонной связи и не предоставляет абонентам интернет-услуги через эту сеть.
В период с 14 по 21 февраля 2022 года ООО "Baktelecom" приостановит услуги беспроводной телефонной связи лишь абонентам беспроводной телефонной связи с префиксами 511 и 555, сказали в организации.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev
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