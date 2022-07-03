Новый вирус на Android научился прятать SMS

Вредоносное ПО для Android оказалось способно оформлять платные услуги без ведома пользователя. Об этом сообщается в блоге компании, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Специалисты корпорации отметили, что найденные вирусные программы, которые могут оформлять платные подписки втайне от пользователей, крайне распространенны на платформе Android. Авторы исследования рассказали о новой вредоносной программе, атакующей абонентов определенных сотовых операторов.

В сообщении говорится, что опасное ПО способно скрытно оформить на номер пользователя большое количество платных подписок. Особенность новой вредоносной программы заключается в том, что она научилась прятать SMS-сообщения, которые оператор обычно присылает для подтверждения факта оформления подписки или совершения платежа.

По словам специалистов, остановить опасные программы можно с помощью внесения изменений в Android API и более подробного изучения приложений, находящихся на модерации Google Play. Также в корпорации посоветовали отказаться от скачивания программ из неизвестных источников и ограничить для приложений возможность читать входящие SMS.