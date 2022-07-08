Названы самые популярные производители смартфонов

Samsung по итогу первого квартала 2022 года опередила Apple по поставкам смартфонов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает портал Gizchina, ссылаясь на исследование BanklessTimes.

Общий объем поставок Samsung за первый квартал 2022 года составил 73,6 млн устройств. Доля компании на мировом рынке смартфонов за этот период составила 23,4%. В то же время Apple поставила 56 млн гаджетов, заняв 18% рынка, что на 2,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

На третьей позиции значится Xiaomi с 39,9 млн отгруженных смартфонов и 13-процентной долей рынка. Рост компании по сравнению с прошлым годом сократился примерно на 18%.

Пятерку крупнейших брендов замыкают Oppo и Vivo с 27,4 млн и 25,3 млн поставок и с 8,7% и 8,1% долей рынка соответственно. Однако компании также зафиксировали снижение — у Oppo 27% и 28% у Vivo.

По данным IDC, в первом квартале 2022 года поставки смартфонов сократились на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это уже третий квартал подряд, показывающий снижение поставок смартфонов.