БАКУ /Trend/ - Согласно рейтингу Speedtest Global Index, Азербайджан лидирует по скорости мобильного интернета на Южном Кавказе, сообщает в среду Trend.

В данной рейтинге Азербайджан поднялся на три ступени и занял 58-е место со скоростью доступа 33,64 Мбит/с.

Грузия по этому показателю заняла 63-е место (30,92 Мбит/с), а Армения - 78-е (23,53 Мбит/с).

В топ-3 стран с самым быстрым мобильным интернетом в мире входят Норвегия (126,96 Мбит/с), Объединенные Арабские Эмираты (120,37 Мбит/с) и Болгария (110,61 Мбит/с).