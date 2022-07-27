Назван срок начала использования юрлицами в Азербайджане цифровой подписи нового поколения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С сентября 2022 года юридические лица в Азербайджане также смогут использовать цифровую подпись нового поколения SIMA.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду советник Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Халыгов.

По его словам, в настоящее время цифровая подпись нового поколения предоставляется бесплатно.

«На сегодня цифровая подпись нового поколения SIMA для физических лиц предоставляется бесплатно. Но для юридических лиц она будет платной. Информация о ее стоимости будет обнародована позже», - сказал Халыгов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)