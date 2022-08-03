Названы лучшие Android-смартфоны 2022 года

Редакция портала Android Police составила топ из шести лучших Android-смартфонов 2022 года. Победа в категории «Выбор редакции» и первое место достались Samsung Galaxy S22 Ultra на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 1, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Отмечается, что Samsung Galaxy S22 Ulta вобрал в себя лучшие черты линейки смартфонов Galaxy Note, отличительной чертой которых были фирменные стилусы S Pen. В качестве преимуществ южнокорейского флагмана также называются выдающийся дисплей и премиальное качество сборки. Без недостатков не обошлось: некоторых пользователей может смутить отсутствие зарядного устройства в комплекте, стоимость смартфона и его размеры.

В категории «Лучшее соотношение цены и качества» победил смартфон Google Pixel 6, который редакция Android Police поместила на второе место. К явным преимуществам смартфона от Google отнесли высокое качество снимков с основной камеры, высокий уровень производительности, «голый» Android 12 и пять лет поддержки ПО со стороны производителя. Отмечается, что смартфону не хватает наличия телеобъектива, а также что в некоторых условиях камера «ловит» блики на фотографиях. Кроме того, к минусам отнесли сканер отпечатков пальцев, который заметно уступает конкурентам по скорости срабатывания, а также не всегда стабильные обновления.

Несмотря на высокую стоимость, посредственное качество снимков с фронтальной камеры и среднее время автономной работы, победа в категории «Премиальный гаджет» и третье место достались складному Samsung Galaxy Z Fold3. Редакторы Android Police в качестве достоинств Z Fold3 отметили, что гибкий гаджет от Samsung способен заменить собой и смартфон и планшет. Отдельно также отмечается высокая производительность устройства, которая достигается благодаря чипсету Snapdragon 888 и 12 ГБ оперативной памяти. Кроме того редакцию портала также порадовали внутренний и внешний дисплеи, а также гарантированная поддержка ПО в плане безопасности до 2025 года.

В топ Android-смартфонов 2022 года по версии Android Police также попали Google Pixel 6a, Samsung Galaxy Z Flip3 и Pixel 6 Pro, которые заняли 4, 5 и 6 места соответственно.