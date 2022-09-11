Mastercard активно поддерживает разработку финтех-стартапов в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Mastercard активно поддерживает деятельность по разработке финтех-стартапов в Казахстане.

Об этом в интервью Trend сказал Рафал Трэпка, генеральный директор Mastercard по Центральной Азии.

"Мы активно помогаем нашим партнерам – банкам во внедрении проектов, которые разрабатывают финтех-стартапы. Например, мы несколько лет сотрудничаем с Tech Hub МФЦА (Международный финансовый центр "Астана") – проводим конкурсы для молодых технологических компаний. Лучшие проекты по итогам конкурса получают нашу поддержку и реализуются казахстанскими банками", - сказал Трэпка.

Он отметил, что в этом году был проведен конкурс по поиску технологических стартапов в сфере устойчивого банкинга – Mastercard Sustainable Banking Challenge, на котором был представлен целый ряд интересных решений.

"Например, один из проектов был представлен российской платформой корпоративного благополучия "Понимаю". Решение направлено на увеличение производительности труда с помощью поддержки психологического здоровья и социального благополучия персонала компаний. Другой проект – казахстанская разработка TrustContract – открывает возможность подписывать договора в онлайн-режиме через SMS на платформе блокчейн. Также внимание экспертов привлекла платформа для создания Super App от Overizon из Литвы. Платформа увеличивает жизненный цикл мобильного приложения заказчика, показатели вовлеченности и доходность клиентов, встраивая партнерские сервисы, офферы, подписки и контент", - сказал он.

Так, отметил Трэпка, в скором времени из 12 финалистов будут выбраны 3 компании-победителя, которые получат возможность запустить пилотный проект с банками-партнерами с экспертной поддержкой от Mastercard и масштабировать успешный пилотный проект на рынке Казахстана.

Mastercard – это глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии. В этом году Mastercard отмечает 10-летие своей официальной деятельности в Казахстане, хотя компания присутствует в стране с середины 90-х годов.

В число партнеров Mastercard входят крупнейшие коммерческие банки Казахстана, а также национальный оператор почтовой связи "Казпочта". Продолжаются работы по подключению новых банков, а также внедрению технологических и других новшеств.