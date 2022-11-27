FT: ряд крупных брендов приостановили рекламу в Twitter из-за курса Илона Маска

Несколько крупных брендов снизили траты на рекламу в Twitter из-за политики ее нового владельца Илона Маска. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет в субботу газета Financial Times.

По информации издания, несколько ведущих рекламных агентств рассказали, что почти все крупные бренды, которые они представляют, приостановили платежи в Twitter, сославшись на «избирательный подход Маска в контроле за контентом» и решение об увольнениях рекламщиков. Как сообщили в отрасли, после массовых увольнений в Twitter у агентств не осталось контактов с компанией Маска и они почти не получают от нее сообщения. Другие пожаловались, что рекламные системы плохо работают

По словам одного из представителей отрасли, Маск попытался позвонить руководителям некоторых брендов, чтобы отчитать их. В результате другие приняли решение сократить свои расходы до минимума, чтобы избежать ухудшения отношений с Маском.

По информации Media Matters, 50 из 100 крупнейших рекламодателей приостановили или объявили о своем намерении приостановить расходы с тех пор, как соцсеть возглавил Маск. Уточняется, что на эти 50 рекламодателей приходилось $317 млн из $5 млн дохода Twitter в 2021 году.