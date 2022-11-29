Рашад Набиев рассказал о стратегии разработки концепции "умных" городов и сел Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан при создании концепции "умных городов" на освобожденных территориях изучил опыт таких стран, как Сингапур, ОАЭ, Германия и других.

Об этом сказал журналистам министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, передает во вторник Trend.

По его словам, концепция "умных городов" подготавливается в соответствии с местными требованиями и условиями.

"Наш подход исходит из того, что одну и ту же концепцию нельзя применять к городам, расположенным в разных районах. Кроме того, также изучается вопрос устойчивости, целесообразности вложения государственных средств в том или ином случае. Также при разработке этих концепций мы анализируем то, насколько внедрение "умных" решений в том или ином городе или селе создадут стимул для еще большего развития района", - сказал министр.