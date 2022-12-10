Отправь другу подарок от “Nar”! (R)

Теперь абоненты "Nar" могут отправлять мегабайты интернета в подарок своим близким. В рамках акции «Отправь подарок от “Nar” другу” у всех абонентов "Nar" есть возможность порадовать своих близких отправив 100 МБ интернета в подарок. Воспользоваться этой кампанией и приятно удивить своих друзей можно абсолютно бесплатно.

Чтобы воспользоваться акцией, достаточно отправить номер друга, которому вы хотите отправить подарок, на номер 760 по SMS или набрать *760#номер#YES. Срок использования подаренных мегабайт составляет 5 дней. Отметим, что абонент может отправить подарок только один раз за период акции, но количество подарков, которые можно приобрести, не ограничено. Кампания активна до 12 декабря 23:59.

Ознакомиться с текущими кампаниями "Nar", который всегда радует своих абонентов проектами, основанными на стратегии клиентоориентированности, можно здесь.

“Nar” предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. “Nar” является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 3 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, “Nar” предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.