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В Азербайджане будет создана информационная система "Электронный кредит и гарантия"

ИКТ Материалы 9 января 2023 16:14 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет создана информационная система "Электронный кредит и гарантия"

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана информационная система "Электронный кредит и гарантия".

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева «О внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 18 декабря 2018 года №410 «Об усилении необходимой государственной поддержки по расширению доступа к финансовым ресурсам для предпринимателей, действующих на освобожденных от оккупации территориях, и об утверждении «Порядка заимствования и предоставления гарантий от имени Азербайджанской Республики».

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