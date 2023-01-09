БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана информационная система "Электронный кредит и гарантия".

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева «О внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 18 декабря 2018 года №410 «Об усилении необходимой государственной поддержки по расширению доступа к финансовым ресурсам для предпринимателей, действующих на освобожденных от оккупации территориях, и об утверждении «Порядка заимствования и предоставления гарантий от имени Азербайджанской Республики».

Новость обновляется