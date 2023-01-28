Возможность дистанционной работы еще больше увеличит число женщин в секторе инноваций - Рашад Набиев

БАКУ /Trend/ - Возможность дистанционной работы еще больше увеличит число женщин в секторе инноваций.

Об этом сказал в субботу министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе мероприятия, посвященного фестивалю STEM, передает Trend.

«Мы считаем, что женщины-специалисты будут играть большую роль в дальнейшем развитии не только экономики, но и различных других секторов деятельности», - сказал он.

Министр добавил, что женщины способны создавать наиболее творческие направления бизнес- и предпринимательской деятельности.

Отметим, что STEM — это новый подход в образовании, когда все отрасли в сфере естественных наук и технических знаний объединены, и обучающийся получает эти знания не из учебника, а через решение творческих задач.