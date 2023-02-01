В агентстве при Министерстве цифрового развития и транспорта произведено новое назначение

БАКУ /Trend/ - В Агентстве информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана новое назначение.

Как сообщает в среду Trend, на должность главы по связям с общественностью Агентства назначена Гюнель Ахмедова.

Отметим, что Ахмедова окончила факультет журналистики Бакинского государственного университета.

В 2007-2008 годах Гюнель Ахмедова работала специальным корреспондентом АМИ Trend в Великобритании. В 2015-2018 годах читала лекции для англоязычных групп на факультетах журналистики Бакинского государственного университета и Азербайджанского университета языков. С 2009 года она имеет опыт работы в области СМИ, стратегических коммуникаций, связей с общественностью, корпоративных отношений, кризисных коммуникаций, отношений со СМИ и исследований. Также, она имеет опыт в сфере ИКТ, нефти и газа, финансов и консалтинга, глобальной торговли, энергетического сектора Азербайджана и Великобритании.