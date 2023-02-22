В Службе электронной безопасности Азербайджана новое назначение

БАКУ /Trend/ - Назначен исполняющий обязанности начальника Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана .

Как сообщили в среду Trend в Службе, эта обязанность возложена на заместителя руководителя ведомства Самира Расулова.

Напомним, что Служба электронной безопасности координирует деятельности субъектов информационной инфраструктуры в области кибербезопасности, занимается сбором и анализом сведений о кибератаках, незаконных проникновениях, вредоносных программах, нацеленных на безопасность информационных систем и сетей, компьютеров и оборудования, их программного обеспечения, локальных и корпоративных информационных систем и их ресурсов, поступивших от пользователей, производителей программного обеспечения и технического оборудования, аналогичных структур в зарубежных странах и других источников.

Отметим, что ранее начальником Службы электронной безопасности Азербайджана был Шахин Алиев.