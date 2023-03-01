Microsoft добавила в обновление Windows 11 чат-бот Bing на базе ИИ

Корпорация Microsoft объявила, что последнее обновление Windows 11 содержит использующий искусственный интеллект (ИИ) чат-бот поисковика Bing. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил CNBC.

В обновленном поисковике появилась кнопка запуска чат-бота, в котором на запросы отвечает ИИ. Новая функция пока работает в тестовом режиме, доступ к ней получили около миллиона пользователей операционной системы.

Телеканал отмечает, что несмотря на то, что доля Windows на мировом рынке достигала 82% в 2021 году, Bing не пользуется популярностью и приносит только 9% доходов Microsoft.

Корпорация стремится повысить интерес к поисковику, чтобы активнее конкурировать с Google, резюмирует CNBC.