На базе азербайджанского вуза откроется лаборатория компании Nokia

БАКУ /Trend/ - Глобальная компания Nokia откроет лабораторию в Азербайджанском техническом университете.

Об этом сказали во вторник Trend в Агентстве инноваций и цифрового развития.

Было отмечено, что лаборатория будет полностью оборудована компанией Nokia.

"На начальном этапе около 800 студентов и преподавателей факультета радиотехники и связи вуза пройдут инструктаж по эксплуатации оборудования. Тренинги будут проходить регулярно с участием специалистов компании Nokia. В то же время эта лаборатория будет открыта для местных компаний, желающих проводить испытания и эксперименты", - сказали в агентстве.

Отметим, что соответствующий документ о создании на базе Азербайджанского технического университета лаборатории подписали ректор вуза Вилаят Велиев и представитель компании Nokia в Азербайджана Масcимилиано Вольпе.