ЦБА и AzFina обсудили расширение платежных услуг в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана и Ассоциация финансовых технологий (AzFina) обсудили расширение платежных услуг и роль небанковских организаций в развитии цифровых платежей.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в Twitter председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казимов.

Как говорится в публикации главы ЦБ, стороны обсудили реформы и проекты, проводимые Центробанком в области развития рынка платежных услуг, а также об инициативах по расширению безналичных расчетов.

"В ходе встречи с представителями Ассоциация финансовых технологий обсудили пути расширения платежных услуг и усиления роли небанковских организаций в целях обеспечения устойчивого развития финансовой системы страны. Обменялись мнениями о законодательных проектах, а также о проблемах, с которыми они сталкиваются в своей деятельности. Была также представлена ​​информация о реформах и проектах, проводимых Центральным банком в области развития рынков платежных услуг, а также об инициативах по расширению безналичных расчетов", - говорится в сообщении Кязимова.