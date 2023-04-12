Kaspersky прогнозирует глобальный рост кибератак

БАКУ /Trend/ - Kaspersky прогнозирует в 2023 году сохранение актуальности и глобального роста кибератак.

Об этом сказал в интервью Trend официальный представитель Kaspersky в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

По его словам, Kaspersky сотрудничает со всеми структурами в Азербайджане в области защиты данных и борьбе с киберугрозами.

"В связи быстрыми темпами развития цифровых решений и онлайн платежей, как в Азербайджане, так и в мире в целом, ожидается рост кибератак и мошенничества. Наша компания готова в любой ситуации оказать поддержку и помощь в области предотвращения киберугроз на нашу страну. Отмечу, что у Kaspersky огромное количество решений по борьбе с киберпреступностью и учитывая особенность каждого рынка, в частности и Азербайджана, мы внедряем в странах те решения, которые необходимы. В целом, на местном рынке представлены все последние решения нашей компании и в случае необходимости новых решений мы готовы их привлечь", - сказал он.

Мамедов также подчеркнул, что Лаборатория Касперского в различных странах мира, в том числе Европе, Азии, США открыла "Центр прозрачности".

"В нынешнем году планируется открытие этих центров в Нидерландах, Италии и Израиле. В этом центре представили государственных или любых других структур могут ознакомиться с продуктами Kaspersky. Наша компания также ведет активное сотрудничество с Интерполом в области кибербезопасности", - добавил он.

Напомним, что в 2022 году Kaspersky заблокировал в Азербайджане около миллиона переходов на фишинговые сайты: большая часть, или 60 процентов пришлись на домашних пользователей, а 40 процентов - на корпоративных.