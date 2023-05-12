Большая часть фишинговых атак в Азербайджане направлены на обычных пользователей – Мушвиг Мамедов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ – В 2022 году Kaspersky заблокировал в Азербайджане около миллиона переходов на фишинговые сайты.

Об этом сказал в интервью Trend официальный представитель Kaspersky в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

По его словам, большая часть, или 60 процентов всех атак пришлось на домашних пользователей, а 40 процентов – на корпоративных.

"Решения Kaspersky в области кибербезопасности охватывают и корпоративный сегмент, и домашних пользователей. Согласно нашим опросам, в 2022 году люди отмечали рост кибератак в форме онлайн-мошенничества. Злоумышленники пользовались довольно традиционными методами социальной инженерии для получения платежных данных и другой персональной информации. Также пользователи очень часто сталкивались с мошенниками в социальных сетях и мессенджерах. Подобных случаев немало, и мы ведем работу по повышению уровня осведомленности населения. Хочу отметить, что в целом компании в Азербайджане стали уделять больше внимания кибербезопасности и активно внедряют передовые решения для защиты своего бизнеса и предотвращения киберрисков", – сказал он.

По словам Мамедова, наиболее уязвимыми категориями пользователей для киберпреступников являются малый и средний бизнес, а также пожилые люди.

"Старшее поколение наименее информировано о базовых правилах кибергигиены. Как показывает практика, эта категория людей более доверчива: они склонны без подозрений передавать третьим лицам данные своей платежной карты, СМС-коды, коды безопасности. Все это помогает злоумышленникам обмануть своих жертв и заполучить их финансовые средства. В корпоративном же секторе больше всего подвержены рискам малые и средние компании. В первую очередь потому, что у них ограничен или вообще отсутствует бюджет для интеграции современных ИБ-решений. Однако часто злоумышленников в первую очередь интересуют именно корпорации, оперирующие крупными суммами денег. Зная это, большие организации внедряют передовые решения для предотвращения кибератак, потери данных и сохранения репутации – своей и клиентов. Однако даже крупные компании, выделяющие внушительные объемы финансирования на цифровую защиту, подвержены киберрискам", – заявил он.

Мы рекомендуем держателям зарплатных и пенсионных карт не использовать их в качестве средства онлайн-платежей.

"В пандемию жители Азербайджана гораздо чаще стали обращаться к цифровым платежам. Многие пользователи, использовавшие банковские карты впервые, были недостаточно подготовлены к подобной цифровизации, из-за чего сталкивались с проблемами, включая онлайн-мошенничество с последующей кражей конфиденциальной информации, личных данных и денежных средств. Для проведения безопасных финансовых операций стоит следовать базовым рекомендациям. Так, чтобы минимизировать риски от транзакций в сети, для интернет-платежей лучше использовать отдельную банковскую карту – физическую или виртуальную. Перед оплатой убедиться в наличии защитного решения на самом устройстве, с которого производится транзакция, удостовериться в надежности платежной системы, не переводить деньги, когда ваше устройство подключено к общественной сети wi-fi и так далее", – сообщил он.

Помимо этого, представитель Kaspersky подчеркнул, что в 2023 году ожидается сохранение актуальности и глобального роста кибератак.

"К сожалению, одним из результатов стремительного проникновения интернета, развития цифровых решений и онлайн-платежей становится учащение кибератак и случаев интернет-мошенничества. На Азербайджанском рынке наша компания готова в любой ситуации оказать поддержку и помощь в области предотвращения киберугроз как крупным компаниям, так и небольшому и среднему бизнесу. Отмечу, что Kaspersky предлагает защитные решения для различного вида атак, и мы, отталкиваясь от специфики индустрии и нужд бизнеса, готовы внедрять решения, необходимые конкретной организации. Для наших партнеров особенно важно, что мы придерживаемся политики информационной открытости: проверить исходный код нашего продукта может любой партнер в "Центрах прозрачности", которые действуют в странах Европы, Азии, Америки, а в 2023 году появятся в Нидерландах, Италии и Израиле", – сообщил Мамедов.

Он также сказал, что в азербайджанских компаниях ведутся работы по внедрению решений детектирования и изоляции атак (Endpoint Detection and Response), чтобы иметь возможность быстро остановить кибератаку.

"Сегодня решения Kaspersky ежедневно детектируют около 400 тысяч вредоносных файлов. При этом процесс противодействия этим атакам усложнился – обычными решениями по защите "рабочих столов" от современного вредоносного ПО не защититься. Зная это, мы в Азербайджане расширили нашу продуктовую линейку и предлагаем решения, которые могут справляться с более хитроумными атаками. Например, решения Kaspersky по детектированию и изоляции киберугроз. Мы внедряем эти инструменты в компаниях Азербайджана, чтобы иметь возможность быстро останавливать атаки. Мы также активно взаимодействуем с банками не только в области защиты их инфраструктуры, но также по защите от действий мошенников, направленных на взлом пользовательских аккаунтов, мобильного и онлайн-банкинга", – отметил официальный представитель Kaspersky в Азербайджане.

Отметим, что бакинский офис Kaspersky начал свою работу в начале 2015 года. Kaspersky является международной компанией, специализирующейся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Компания ведёт свою деятельность практически во всех странах мира.