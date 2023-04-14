«Nar» создает новые рабочие места для слабослышащих (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В рамках проекта «Школа обучения» компания «Nar», придающая особое значение интеграции в общество людей с нарушениями речи и слуха, организовала обучение 20 девушек профессии маникюра. Дамам, успешно прошедшим обучение, были вручены профессиональные сертификаты, а оператор мобильной связи подарил им необходимые наборы маникюрного оборудования для открытия собственного малого бизнеса. Основная цель проекта – обеспечить финансовую свободу участников и вывести их в общество как личностей, способных самостоятельно стоять на ногах.

Большинство участников уже начали работать в этой области. Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью Nar, который обратил внимание на пользу этой позитивной тенденции для общества, сказал: «Как мобильный оператор, наша главная цель — помочь людям всегда оставаться на связи. В связи с этим поддержка людей с нарушениями слуха и речи является ключевой частью нашей стратегии корпоративной социальной ответственности. На протяжении многих лет Nar предпринимает важные шаги для того, чтобы эти люди получили новые профессии, получили новые знания и, конечно же, обеспечили свою финансовую свободу. Мы намерены продолжать эти проекты постоянно».

«Школа обучения» победила в номинации «Лучший социальный проект» на конкурсе «Eventiada IPRA Golden World Awards» (Международная ассоциация по связям с общественностью Golden World Award). Подробную информацию о других социальных проектах, реализуемых мобильным оператором, вы можете получить здесь.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.