Названы направления стартап-проектов, зарегистрированных на госпортале Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Проекты, зарегистрированные на государственном портале EnterpriseAzerbaijan, относятся к секторам образования, здравоохранения, социальному и другим областям.

Об этом сказала Trend руководитель портала Enterprise Azerbaijan Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Матанат Мусаева.

По ее словам, 67,4 процента зарегистрированных проектов это проекты молодых людей в возрасте 15-25 лет.

"Кроме того, среди участников три человека старше 50 лет и два человека младше 15 лет. Участники проектов, которые прошли регистрацию, будут обучаться менторами из Азербайджана, США, Турции, Израиля в течение 1 месяца. Мы довольны активностью, наблюдаемой с первого дня регистрации. Количество принятых заявок еще раз доказало, что получение знаний о стартап-экосистеме вызывает большой интерес у молодежи. В то же время отрадно, что есть заявки и из других стран", - сказала она.

Мусаева отметила, что среди 33 проектов, выбранных экспертами по 12 номинациям, есть проекты из Турции (семь проектов), США, Германии и Ирландии.

"Из них 36 процентов - это проекты женщин. Шесть проектов были выбраны по сфере технологий, четыре проекта - в сферах образования, социальной, финансовой и других областях", - добавила она.

Отметим, что портал Enterprise Azerbaijan, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, создан 19 сентября 2018 года на основании распоряжения главы государства "О дополнительных мерах по поддержке конкурентоспособного местного производства в ненефтяном секторе". Цель портала EnterpriseAzerbaijan.com заключается в повышении инвестиционной привлекательности страны и увеличении доступности к альтернативным источникам финансирования для развития экономики.