Azercell выступит генеральным спонсором GSMA M360 EURASIA 2023

Лидирующий оператор мобильной связи Азербайджана Azercell в партнерстве с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики выступит генеральным спонсором конференции GSMA M360 Eurasia 2023. Международное мероприятие, которое впервые пройдет в Азербайджане, соберет региональных и международных экспертов, работающих в мобильном и цифровом пространстве, для обсуждения ключевых тенденций, возможностей и вызовов отрасли.

«Мы гордимся тем, что являемся спонсором конференции GSMA M360 Eurasia 2023, - сказала Зарина Зейналова, президент Azercell. - Как лидирующий оператор мобильной связи Азербайджана, мы стремимся продвигать инновации и прогресс в мобильной индустрии. Мероприятие станет отличной платформой для обмена мнениями по вопросам защиты критически важной инфраструктуры, одновременно позволив обсудить возможности инвестирования в будущий рост мобильных телекоммуникаций и ценности всей отрасли».

На конференции, организатором которой выступает GSMA, будут представлены доклады и панельные дискуссии, посвященные устойчивости цифровых технологий для будущего процветания, укреплению связей с клиентами, 5G и будущему инфраструктуры, Интернету вещей, искусственному интеллекту и машинному обучению, финтех индустрии, кибербезопасности и т.д. В мероприятии примут участие представители Азербайджана и Евразийского региона, в том числе эксперты, регуляторы, а также высшие руководители ведущих операторов мобильной связи и IT-корпораций.

Регистрация на мероприятие, которое пройдет в Баку 16 и 17 мая, уже открыта на странице GSMA M360 Eurasia Registration Page.

Узнать больше о конференции можно по ссылке https://www.mobile360series.com/eurasia/.