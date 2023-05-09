Сотрудничество между "Азеркосмос" и SpaceX ускорит охват всего Азербайджана интернетом - Гвинн Шотвелл

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между "Азеркосмос" и SpaceX обеспечит доступ к высокоскоростному интернету даже в самых отдаленных районах Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала журналистам президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл в кулуарах церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между "Азеркосмос" и американской корпорацией SpaceX.

"Сегодня SpaceX подписало соглашение с "Азеркосмос", и это означает, что теперь Starlink доступен и в вашем регионе. "Азеркосмос" оказывает нам поддержку на многих уровнях. В целом основная миссия Starlink ускорить охват всей территории Азербайджана интернет-услугами и тем самым обеспечить жителей страны, проживающих в отдаленных районах, доступом к высокоскоростному интернету. Отмечу, что это моя первая поездка в Азербайджан. Я с нетерпением жду возвращения сюда в октябре для участия в Международном астрономическом конгрессе, в котором SpaceX будет принимать участие», - сказала она.

Отметим, что 9-го мая Азербайджанское космическое агентство и американская корпорация SpaceX подписали соглашение о сотрудничестве.

В церемонии подписания документа приняли участие председатель правления ОАО Азеркосмос Самаддин Асадов и президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.