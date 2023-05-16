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Цифровизация позволит сократить выброс миллиардов тонн парниковых газов в атмосферу - вице-президент Nokia

ИКТ Материалы 16 мая 2023 13:04 (UTC +04:00)
Цифровизация позволит сократить выброс миллиардов тонн парниковых газов в атмосферу - вице-президент Nokia

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Цифровизация позволит сократить выброс миллиардов тонн парниковых газов в атмосферу.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал вице-президент Nokia по Турции и Центральной Азии Деметрио Руссо в ходе конференции "GSMA M360 Eurasia 2023" в Баку.

По его словам, Nokia к 2030 году планирует на 100 процентов использовать потребление электроэнергии в своих офисах за счет источников возобновляемой энергии.

«На сегодня сектор транспорта является одной из наиболее загрязняющих атмосферу сфер. Применение новых технологий, цифровизация и инновации позволят значительно снизить выбросы вредных отходов», - добавил он.

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