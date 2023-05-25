Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

Azercell объявляет Неделю защиты прав детей (ФОТО)

ИКТ Материалы 25 мая 2023 19:49 (UTC +04:00)
Azercell объявляет Неделю защиты прав детей (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Компания «Azercell Telecom», Общественное Объединение Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək», Министерство юстиции Азербайджанской Республики, Государственный Комитет по Проблемам Семьи, Женщин и Детей, представительство ЮНИСЕФ в Азербайджане и Европейский Союз объявляют о старте серии мероприятий для детей по случаю 1 июня - Международного дня защиты детей. Проект посвящен защите прав детей и будет реализован в совершенно новом формате, который до сих пор не практиковался в Азербайджане. Программа, предусматривающая различные мероприятия для детей из наиболее уязвимых групп (проживающих в условиях социальной изоляции и зонах лишения свободы для несовершеннолетних, а также детей, подвергшихся насилию) будет длиться не один день, а целую неделю.

План мероприятий охватит и несовершеннолетних, состоящих на учете в центрах ООСИ «Ümidli Gələcək», детей, проживающих в воспитательных учреждениях, а также находящихся под надзором Службы пробации или обращающихся в службу «Детская горячая линия Азербайджана».

Для эффективной организации свободного времени детей, относящихся к уязвимым группам населения, запланированы арт-терапия, психотерапевтические сеансы, командные игры, экскурсии, а также конференция, посвященная Международному дню защиты детей. Многие известные личности, приглашенные в качестве гостей и образцов для подражания на мероприятие, которое пройдет в воспитательном учреждении, поделятся своими историями успеха и мотивациями, послужившими стимулом на фоне собственного трудного детства. Помимо этого, с целью продвижения каналов поддержки, обеспечивающих защиту прав детей в Азербайджане, в дни проекта на выходах из станций Бакинского метрополитена детям и родителям будут раздаваться сувениры и подарки с информацией и контактными телефонами службы «Детской горячей линии».

Следует отметить, что «Azercell Teleсom» с 2010 года является партнером «Детской горячей линии Азербайджана», функционирующей в режиме 24/7 по короткому номеру 116111. Также в нашей стране действует «Женская горячая линия», созданная в 2022 году по инициативе и при поддержке Azercell. Компания Azercell и впредь намерена заниматься реализацией различных социальных проектов, направленных на поддержку наиболее уязвимых слоев нашего общества, требующих наибольшей заботы и внимания, помогая детям расти и развиваться в здоровой среде.

Azercell объявляет Неделю защиты прав детей (ФОТО)
Azercell объявляет Неделю защиты прав детей (ФОТО)
Azercell объявляет Неделю защиты прав детей (ФОТО)
Azercell объявляет Неделю защиты прав детей (ФОТО)
Azercell объявляет Неделю защиты прав детей (ФОТО)
Azercell объявляет Неделю защиты прав детей (ФОТО)
Azercell объявляет Неделю защиты прав детей (ФОТО)
Azercell объявляет Неделю защиты прав детей (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости