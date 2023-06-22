В Азербайджане разрабатывается законопроект о защите персональных данных

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках стратегии управления данными разрабатывается законопроект о защите персональных данных.
Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов в ходе панельной дискуссии «Цифровая трансформация и человеческие ресурсы» в рамках Саммита человеческих ресурсов-2023.
По его словам, в настоящее время ведутся обсуждения по этому законопроекту.
"В этой стратегии будут закреплены все подходы в области защиты персональных данных. В настоящее время в госструктурах проводятся масштабные исследования в связи с этим», - сказал Ахмедов.