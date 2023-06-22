В Азербайджане завершена подготовка проекта по показателям качества телеком-услуг (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Агентство информационно-коммуникационных технологий (АИКТ) Азербайджана подготовило проект "Правило о показателях качества телекоммуникационных услуг".

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в четверг в АИКТ.

Было отмечено, что Агентством изучен зарубежный опыт в сфере показателей качества телекоммуникационных услуг, проведен обширный анализ данных.

В целях определения показателей качества и требований к уровню качества телекоммуникационных услуг, регулирования деятельности операторов, интернет-провайдеров по качеству услуг, а также приведения качества телекоммуникационных услуг в соответствие с международными стандартами АИКТ подготовило проект "Правило о показателях качества телекоммуникационных услуг" и представило его в министерство цифрового развития и транспорта. Ожидается утверждение проекта после соответствующих согласований.