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В Азербайджане завершена подготовка проекта по показателям качества телеком-услуг (Эксклюзив)

ИКТ Материалы 22 июня 2023 16:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане завершена подготовка проекта по показателям качества телеком-услуг (Эксклюзив)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Агентство информационно-коммуникационных технологий (АИКТ) Азербайджана подготовило проект "Правило о показателях качества телекоммуникационных услуг".

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в четверг в АИКТ.

Было отмечено, что Агентством изучен зарубежный опыт в сфере показателей качества телекоммуникационных услуг, проведен обширный анализ данных.

В целях определения показателей качества и требований к уровню качества телекоммуникационных услуг, регулирования деятельности операторов, интернет-провайдеров по качеству услуг, а также приведения качества телекоммуникационных услуг в соответствие с международными стандартами АИКТ подготовило проект "Правило о показателях качества телекоммуникационных услуг" и представило его в министерство цифрового развития и транспорта. Ожидается утверждение проекта после соответствующих согласований.

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