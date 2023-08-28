Абоненты Bakcell смогут контролировать безопасность своих детей с помощью приложения "NaviMax" (R)

Компания Bakcell запускает новую услугу с помощью приложения "NaviMax", которая в основном предназначена для отслеживания деятельности детей и членов семьи.

С помощью этого приложения абоненты Bakcell смогут легко отслеживать своих детей в школе, детском саду и других местах, обеспечивая полный контроль над их безопасностью. Родители смогут зарегистрировать мобильное устройство своих детей в списке доверенных объектов, чтобы получать уведомления о их местоположении и движении.

С помощью "NaviMax" родители смогут назначить координаты радиуса перемещения своих детей и получать мобильные уведомления, когда они покидают разрешенную зону.

Активация и деактивация услуги осуществляется через приложение. Абоненты Bakcell могут получить информацию и ссылку на приложение, отправив SMS на короткий номер 3020. Для отключения услуги достаточно отправить "STOP" на короткий номер 3020.

Абоненты Bakcell смогут бесплатно использовать приложение в течение 1 недели. После окончания бесплатного периода подписка на платную услугу будет автоматически активирована. Стоимость подписки на приложение составляет 1 манат в месяц (30 дней).

Компания Bakcell в настоящее время проводит масштабную кампанию под лозунгом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell».

Напоминаем, что компания входит в состав NEQSOL Holding.