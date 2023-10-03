БАКУ /Trend/ - Спутник "Azersky-2" будет производиться в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным ОАО "Азеркосмос", в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики в Баку подписан договор о сотрудничестве между ОАО и компанией Israel Aerospace Industries (IAI) по разработке новых наблюдательных спутников Азербайджана.

Программа "Azersky-2" не только обеспечит устойчивость в секторе наблюдения за земной поверхностью в стране, но и откроет новую страницу с точки зрения бизнеса, в том числе послужит дальнейшему развитию космической экосистемы в нашей стране.

Согласно договору, в рамках программы “Azersky-2” будут изготовлены два спутника.

"Это будут спутники дистанционного наблюдения Земли с электрооптическим датчиком высокого разрешения. IAI проведет проектирование, сборку, интеграцию и испытания первого спутника спутниковой группировки с участием азербайджанских специалистов. Израильские специалисты также окажут поддержку Азербайджану в проектировании центра развития спутников, который будет построен в Азербайджане. А опыт, приобретенный азербайджанскими специалистами, позволит подготовить в Азербайджане второй спутник", - отмечается в сообщении ОАО.

По словам председателя правления "Азеркосмос" Самеддина Асадова, этот проект носит уникальный характер как для "Азеркосмос", так и для Israel Aerospace Industries и, несомненно, будет способствовать развитию сотрудничества между нашими странами в космической сфере.

"Считаю наше сотрудничество важным шагом в развитии человеческого капитала, космических технологий в стране", - сказал он.

В свою очередь президент и главный исполнительный директор израильской компании Israel Aerospace Industries Боаз Леви отметил, что компания гордится тем, что вносит значительный вклад в это сотрудничество, и будет стремиться к дальнейшему укреплению партнерства во имя взаимных интересов наших стран.

В рамках программы IAI обеспечит все необходимые наземные системы управления и эксплуатации системы ”Azersky-2 “в Азербайджане. Будет проведено обучение местных специалистов по управлению спутниками и обработке спутниковых снимков. Спутники будут запущены в 2026 и 2028 годах. А о ракете-носителе, которая выведет спутник на орбиту, станет известно в ближайшие месяцы.