Азербайджан и Казахстан имеют большие перспективы сотрудничества в космической сфере - Малик Олжабеков (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан имеют схожие интересы и направления, а также значительные перспективы в совместном сотрудничестве в космической индустрии.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков.

"Мы успешно сотрудничали с коллегами из Азербайджана по обмену данными дистанционного зондирования Земли. Также мы разработали соответствующую правовую базу в виде соглашения и меморандума, что позволяет нашим странам эффективно обмениваться данными дистанционного зондирования Земли", - сказал он.

По его словам, такая практика существует по всему миру и широко распространена.

"Мы планируем расширять наше сотрудничество дальше. У нас есть большие перспективы для создания совместных группировок и обмена опытом в развитии сервисов. Мы также замечаем активное развитие в Азербайджане интересных сервисов в сфере дистанционного зондирования Земли. Это только начало, так как в этом направлении есть огромные перспективы, и рынок продолжает расти", - подчеркнул Олжабеков.

Он отметил, что совместными усилиями в развитии сервисов и группировок Азербайджан и Казахстан могут создавать сервисы, имеющие глобальное значение.

"Мы искренне верим в это и активно разрабатываем соответствующие предложения. В то же время мы делимся идеями с партнерами из Азербайджана и объединяя наши ресурсы, включая финансовые и интеллектуальные, уверены, что способны достичь многого", - сказал он.

Далее он добавил, что помимо Азербайджана и Казахстана, к этим важным инициативам могут присоединиться и другие страны Организации тюркских государств (ОТГ), что даст возможность начать крупные мегапроекты, приносящие пользу всем их участникам.

"Обсуждаются инициативы, включая совместное создание промышленных возможностей и сотрудничество в разработке как отдельных спутниковых технологий, так и целых спутников. Путем согласования этой кооперации можно диверсифицировать подходы, позволяя каждой стране фокусироваться на определенных компонентах или технологиях спутника", - отметил вице-министр.

Говоря о развитии искусственного интеллекта, он подчеркнул, что будущее в космической сфере обещает существенные изменения, особенно в области обработки данных с использованием этой технологии.

"Вместо традиционных методов, где снимки обрабатываются на Земле, развивается тенденция к обработке данных на борту спутников, что позволит предоставлять более быстрые и готовые к использованию ответы. Искусственный интеллект сыграет ключевую роль в этом процессе, позволяя анализировать снимки, коррелировать их с другими цифровыми данными и открывать новые перспективы. Такие инновации будут стимулировать интерес к космической промышленности и способствовать развитию технологий в этой области", - сказал Олжабеков.